Артиллеристы «Востока» уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» 35-й армии Восточной группировки войск уничтожили штурмовые группы ВСУ в лесополосе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Самоходные артиллерийские установки 2С1 “Гвоздика” выдвинулись на огневые позиции и нанесли серию точных ударов по выявленным целям. Артиллерийский огонь накрыл районы выдвижения и сосредоточения штурмовых групп. В результате огневого поражения штурмовые группы ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки уничтожили украинских артиллеристов. «Сначала расчет ударных БПЛА “Молния-2” нанес удар по защитным сооружениям. Затем операторы барражирующего боеприпаса “Ланцет” уничтожили артиллерийское орудие и живую силу ВСУ», — сказали в МО РФ.

Кроме того, в Запорожской области минометный расчет группировки «Восток» уничтожил миномет ВСУ. «В ходе недавней работы мы уничтожили 82-й миномет противника, склад боеприпасов и до трех человек живой силы. Фактически это была контрбатарейная борьба», — рассказал командир миномета с позывным Кот на видео, предоставленном Минобороны РФ.

