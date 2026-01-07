Артиллеристы «Востока» уничтожили штурмовые группы ВСУ в Запорожской области

«Самоходные артиллерийские установки 2С1 “Гвоздика” выдвинулись на огневые позиции и нанесли серию точных ударов по выявленным целям. Артиллерийский огонь накрыл районы выдвижения и сосредоточения штурмовых групп. В результате огневого поражения штурмовые группы ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также сообщили, что расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки уничтожили украинских артиллеристов. «Сначала расчет ударных БПЛА “Молния-2” нанес удар по защитным сооружениям. Затем операторы барражирующего боеприпаса “Ланцет” уничтожили артиллерийское орудие и живую силу ВСУ», — сказали в МО РФ.
Кроме того, в Запорожской области минометный расчет группировки «Восток» уничтожил миномет ВСУ. «В ходе недавней работы мы уничтожили 82-й миномет противника, склад боеприпасов и до трех человек живой силы. Фактически это была контрбатарейная борьба», — рассказал командир миномета с позывным Кот на видео, предоставленном Минобороны РФ.