Группировка «Север» уничтожила несколько групп пехоты ВСУ в Сумской области

«В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области оператор разведывательного БПЛА “Орлан-30” в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесу. Цели оперативно были переданы подразделению войск беспилотных систем и поражены операторами FPV-дронов», — говорится в сообщении.
В ведомстве также предоставили кадры с разведывательных дронов с подтверждением уничтожения украинских солдат.
