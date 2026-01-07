Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по укрепленным блиндажам украинских сил на красноармейском направлении в ДНР, сообщило Министерство обороны РФ.
В результате поражения цели были ликвидированы.
«Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” уничтожили укрепленные блиндажи формирований ВСУ вместе с живой силой противника…» — уточнили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что разрушить блиндажи удалось благодаря мастерству российских бойцов, которым украинские военные пытались помешать системами радиоэлектронной борьбы.
Напомним, 2 января стало известно, что расчёты беспилотных систем группировки «Центр» Вооружённых сил России помогли уничтожить на красноармейском направлении две бронированные машины ВСУ. Координаты выявленных при аэроразведке целей были переданы артиллерийским подразделениям, которые нанесли точечные удары по выявленным объектам.
Также под Красноармейском подразделения реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ нанесли удар по позициям украинских формирований, в результате чего были поражены укрепления противника и уничтожены скопления живой силы и военной техники.