Даже получив в ходе боев ранения, российский командир гаубицы Д-30 с позывным «Чан» сумел уничтожить склад с боеприпасами противника под городом Купянск. Об РИА Новости сам военнослужащий.
По его словам, когда он получил ранение его подчиненные донесли его до ближайшего госпиталя, но долго оставаться «Чан» там не стал. Он вернулся на боевые позиции с той ж эвакуационной группой. Этот поступок поднял боевой дух сослуживцев.
«Тогда мы уничтожили склад БК противника и еще одну точку, где живая сила противника сгруппировалась, (ее — Прим. Ред.) тоже отработали очень удачно», — добавил военнослужащий.
После этого «Чана» наградили медалью «За отвагу».
Ранее в Минобороны сообщили, что войска беспилотных систем с 1 по 6 января в Купянском районе уничтожили до 70 единиц техники ВСУ, включая два танка, арторудия и восемь ББМ.
Вместе с тем, на Западе отмечают, что российские военные постепенно совершенствуют тактику для более эффективной борьбы с украинскими БПЛА и минометными расчетами. Бойцы адаптировались к меняющимся условиям.