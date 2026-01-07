Ричмонд
Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 23:00 мск 6.01 до 07:00 мск 7.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Пять беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем, два — над Крымом и по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания, перечислили в российском военном ведомстве.

Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.