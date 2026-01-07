Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на среду перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.