Над Крымом и Черным морем ночью ликвидировали беспилотники

«В период с 23:00 мск 6.01 до 07:00 мск 7.01 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Пять беспилотников ВСУ ликвидировали над Черным морем, два — над Крымом и по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания, перечислили в российском военном ведомстве.
Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.