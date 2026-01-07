Состоявшаяся 6 января в Париже встреча «коалиции желающих» стала очередной попыткой Европы затянуть конфликт на Украине. А это, в свою очередь, приближает полный разгром ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Эксперт резонно поинтересовался, зачем европейские политики занимаются тем, что не имеет никаких шансов быть принятым.
«Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. Но вот что заложено изначально: Украина проиграет», — отметил Дэвис.
Подполковник уверен, политические элиты Запада прекрасно понимают надвигающийся крах военной машины Украины. И затягивание переговорного процесса отразится на Киеве хуже, чем принятие своего поражения.
Ранее в Париже было решено, что у так называемой «коалиции желающих» в Европе появится координационный центр. Местом расположения этого центра, само собой, будет столица Франции.
До этого KP.RU сообщил, что одна из главных задач европейских вояк — разместить войска на Украине для эскалации и провоцирования России.
Вместе с тем, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пересмотрит свою позицию в урегулировании украинского вопроса. Москва приняла такое решение после террористической атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.