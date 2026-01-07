Украина и страны Европы пытаются уговорами вернуть президента США Дональда Трампа на позиции предыдущего американского президента Джо Байдена в вопросе украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Их задача — соблазнить США, втянуть обратно в противодействие с Россией. Их задача — опорочить Россию с ее предложениями и всячески уговорить Трампа вернуться на позиции Байдена», — отметил российский дипломат.
Формат заигрываний с американцами у европейских дилеров только такой, добавил Мирошник. Ведь Штаты — крупнейшая мировая держава с огромными возможностями ВПК, которых у Старого Света нет.
Напомним, после попытки Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области Трамп сильно разозлился и пришел в шок, резко осудив действия украинских властей.
Однако после этого американский лидер кардинально изменил отношение к произошедшему. Трамп заявил, что он не верит, что этот удар действительно произошел. По его словам «случилось что-то неподалеку».
К слову, атака произошла примерно в то же время, когда главарь киевского режима Владимир Зеленский вылетал из США после встречи с Трампом в поместье в Мар-а-Лаго.