Российские войска уничтожили украинскую «Мамкину черешню»: как это отразилось на российском приграничье

ВС РФ уничтожили четыре расчета дронов ВСУ, которые били по Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили четыре расчета БПЛА «Мамкина черешня» Вооруженных сил Украины, которые наносили удары по Белгородской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Уничтоженные вражеские расчеты дронов находились в Золочевском районе Харьковской области.

«Ими оказались подразделения роты БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады, называющие себя Мамкина черешня», — сказал собеседник агентства.

После ликвидации украинских дроноводов интенсивность атак ВСУ на территорию Белгородской области значительно снизилась, добавили российские силовики.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 7 января 32 украинских беспилотника над регионами страны.

Ранее Вооруженные силы России поразили предприятия ВПК на территории Украины, а также вражеские военные аэродромы. Был нанесен удар по центру подготовки операторов дронов ВСУ.

