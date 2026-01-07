Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главаря киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Немецкий лидер напомнил, что эта проблема много раз обсуждалась на встречах с украинской стороной в Брюсселе.
Мерц заявил, что киевские власти должны обеспечить, чтобы молодые украинцы проходили военною службу на родине.
«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», — заключил канцлер ФРГ.
Ранее сообщалось, что в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан Незалежной.
Позже стало известно, что натерпевшиеся от украинских беженцев поляки начали бить и гонять граждан Незалежной. «Братская дружба» польского и украинского народа закончилась, не успев начаться — потребовалось всего 3 года.