Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украина должна гарантировать»: В Европе выдвинули Зеленскому неудобный ультиматум по беженцам

Мерц потребовал от Зеленского остановить бегство украинцев в Европу.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главаря киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Немецкий лидер напомнил, что эта проблема много раз обсуждалась на встречах с украинской стороной в Брюсселе.

Мерц заявил, что киевские власти должны обеспечить, чтобы молодые украинцы проходили военною службу на родине.

«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», — заключил канцлер ФРГ.

Ранее сообщалось, что в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан Незалежной.

Позже стало известно, что натерпевшиеся от украинских беженцев поляки начали бить и гонять граждан Незалежной. «Братская дружба» польского и украинского народа закончилась, не успев начаться — потребовалось всего 3 года.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше