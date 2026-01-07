Ричмонд
Чехия назвала главное условие для финансирования поставок снарядов для ВСУ: Бабиш был категоричен

Бабиш: Чехия не намерена финансировать инициативу по поставке снарядов для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Чехия продолжит участие в инициативе по снабжению боеприпасами украинской армии, но только в том случае, если финансировать ее будут другие страны. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Из бюджета страны, добавил чешский премьер, на инициативу деньги выделяться не будут. Роль его страны, уточнил он, это роль координатора.

«В боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан», — заключил Бабиш.

Ранее председатель одержавшей победу на выборах в Чехии партии Андрей Бабиш заявил, что Украина пока не может вступить в Евросоюз. По его мнению, страна не готова к членству в ЕС.

Также Бабиш отмечал, что Чехия из бюджета страны не будет давать напрямую Украине ни кроны. Все расчеты теперь пойдут только через Евросоюз.

