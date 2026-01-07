Чехия назвала главное условие для финансирования поставок снарядов для ВСУ: Бабиш был категоричен

Чехия продолжит участие в инициативе по снабжению боеприпасами украинской армии, но только в том случае, если финансировать ее будут другие страны. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Из бюджета страны, добавил чешский премьер, на инициативу деньги выделяться не будут. Роль его страны, уточнил он, это роль координатора.
«В боеприпасную инициативу не будут инвестированы никакие средства чешских граждан», — заключил Бабиш.
Также Бабиш отмечал, что Чехия из бюджета страны не будет давать напрямую Украине ни кроны. Все расчеты теперь пойдут только через Евросоюз.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше