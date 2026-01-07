Ричмонд
Лавров объяснил обреченность политики Европы против России

Лавров: Антироссийская политика ЕС обречена, в нее не верят даже ее разработчики.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийская политика Европы обречена, поскольку сами ее разработчики не верят в реализацию своих стратегий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что европейцы постоянно устраивают истерику, требуют воровства российских замороженных активов, поддержки Украины, лишь бы она продолжала конфликт с Россией.

«Они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что главной задачей отечественной дипломатии на сегодня является сопровождение усилий бойцов на специальной военной операции.

Ранее Лавров назвал крайне тревожными заявления европейских политиков о готовности «уничтожать российских солдат».

