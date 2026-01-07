Африка не обязана выбирать сторону в украинском конфликте. Резкий ответ на обвинения Запада в нежелании стран африканского континента поддерживать Киев прозвучал в интервью президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадеры агентству ТАСС.
По его словам, принципиальная позиция африканских стран в этом вопросе заключается в нейтралитете.
«Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств», — сказал он.
При этом Фостен-Арканж Туадера отметил, что страны Африки не позволят давить на себя, чтобы они заняли ту или иную сторону в украинском конфликте.
Напомним, не так давно Украину поймали за руку в поддержке терроризма на территории Африки. В частности, в предоставлении дронов боевикам в Судане.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила по этому поводу, что Украина, проигрывая в спецоперации России, решила распространить террористическую деятельность в дружественных РФ африканских странах и тем самым открыть там свой второй фронт.