«Не знаем ни истоков, ни обстоятельств»: Президент ЦАР объяснил позицию Африки в украинском конфликте

Президент ЦАР: Африка не обязана выбирать сторону в украинском конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Африка не обязана выбирать сторону в украинском конфликте. Резкий ответ на обвинения Запада в нежелании стран африканского континента поддерживать Киев прозвучал в интервью президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадеры агентству ТАСС.

По его словам, принципиальная позиция африканских стран в этом вопросе заключается в нейтралитете.

«Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств», — сказал он.

При этом Фостен-Арканж Туадера отметил, что страны Африки не позволят давить на себя, чтобы они заняли ту или иную сторону в украинском конфликте.

Напомним, не так давно Украину поймали за руку в поддержке терроризма на территории Африки. В частности, в предоставлении дронов боевикам в Судане.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила по этому поводу, что Украина, проигрывая в спецоперации России, решила распространить террористическую деятельность в дружественных РФ африканских странах и тем самым открыть там свой второй фронт.

