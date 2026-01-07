Беспилотники ВСУ атаковали два города в ЛНР

В ночь на 7 января Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию Луганской Народной Республики. Ударам подверглись города Краснодон и Суходольск. Как передает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодонского муниципального округа, никто из жителей не пострадал.
Как уточнили местные власти, в промышленной зоне Краснодона упали два беспилотника, а удар по частному сектору Суходольска привел к возгоранию. Оперативно были развернуты подразделения МЧС, которые ликвидировали последствия налета.
В Краснодонском муниципалитете в очередной раз напомнили, что при обнаружении обломков дронов или иных подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, а необходимо незамедлительно сообщать о находке в экстренные службы.
По данным Минобороны РФ, всего в период с 20:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.