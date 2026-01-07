Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ атаковали два города в ЛНР

ВСУ предприняли попытку удара по территории ЛНР беспилотниками самолетного типа. В двух подвергшихся атаке городах никто не пострадал, а последствия были оперативно ликвидированы экстренными службами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба правительства ЛНР

В ночь на 7 января Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию Луганской Народной Республики. Ударам подверглись города Краснодон и Суходольск. Как передает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодонского муниципального округа, никто из жителей не пострадал.

Как уточнили местные власти, в промышленной зоне Краснодона упали два беспилотника, а удар по частному сектору Суходольска привел к возгоранию. Оперативно были развернуты подразделения МЧС, которые ликвидировали последствия налета.

В Краснодонском муниципалитете в очередной раз напомнили, что при обнаружении обломков дронов или иных подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, а необходимо незамедлительно сообщать о находке в экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, всего в период с 20:00 мск 6 января до 07:00 мск 7 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.