ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки «Север»

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Волчанские Хутора, Покаляное, Рясное и Терновая Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.