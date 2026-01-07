Ричмонд
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне работы группировки «Север»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Кондратовка и Храповщина Сумской области», — говорится в сводке военного ведомства.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Волчанские Хутора, Покаляное, Рясное и Терновая Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — отмечает ведомство.