Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы «Южной» группировки

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и семь боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Николаевка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.