Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.