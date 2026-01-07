Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Грушевка, Нечволодовка в Харьковской области, Пришиб, Татьяновка и Яцковка в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.