Минобороны рассказало о потерях противника в зоне ответственности «Центра»

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов»* и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области, отметили в министерстве обороны России.