Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Группировка войск «Центр» впервые уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран» ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня “Буран”, — сообщили там.