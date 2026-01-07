«Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня “Буран”, — сообщили там.
ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Группировка войск «Центр» впервые уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран» ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.