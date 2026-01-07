Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30-летний Сергей Димиров из Нижегородской области погиб на СВО

Нижегородец выполнял особые боевые задачи.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Димиров из Сеченовского округа погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Совет депутатов Сеченовского округа.

Сергей родился в 1994 году в селе Сарбаево. В 2009 году поступил в Сеченовский агротехнический техникум на механизатора.

После прохождения срочной службы с апреля 2018 года в звании рядового-наводчика мотострелкового отделения начал службу по контракту.

Сергей Димиров 30 июня 2023 года был награждён Георгиевским крестом IV степени.

11 апреля 2025 года Сергей Владимирович погиб в зоне СВО. Прощание с бойцом состоится 8 января в сельском ДК села Шемарино.

Напомним, арт-объект в честь героя СВО Дмитрия Кулюкина открыли в нижегородской школе.