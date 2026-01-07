30-летний Сергей Димиров из Нижегородской области погиб на СВО

Сергей Димиров из Сеченовского округа погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Совет депутатов Сеченовского округа.
Сергей родился в 1994 году в селе Сарбаево. В 2009 году поступил в Сеченовский агротехнический техникум на механизатора.
После прохождения срочной службы с апреля 2018 года в звании рядового-наводчика мотострелкового отделения начал службу по контракту.
Сергей Димиров 30 июня 2023 года был награждён Георгиевским крестом IV степени.
11 апреля 2025 года Сергей Владимирович погиб в зоне СВО. Прощание с бойцом состоится 8 января в сельском ДК села Шемарино.
