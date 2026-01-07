ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне работы «Востока» за сутки

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Горькое, Жовтневое, Зализничное, Зеленое и Риздвянка Запорожской области», — подчеркнули в военном ведомстве.