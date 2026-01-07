«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.
ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ВСУ в 140 районах
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества противника, сообщило Минобороны РФ.