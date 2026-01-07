Российские военные поразили бригаду спецназа «Азов»

Ранее подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по механизированной, пехотной, двум десантно-штурмовым, аэромобильной бригадам, трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины, бригадам морской пехоты и «Азов» в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров и ряда других в Донецкой народной республике, а также в районах сел Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.