Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Южная» с войсковым священником установили поклонный крест на возвышенности в населённом пункте Белогоровка в Луганской Народной Республике, за который шли ожесточенные бои, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск «Южная».

Источник: © РИА Новости

«Войсковой священник и военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады “Южной” группировки войск установили поклонный крест на горе в населенном пункте Белогоровка», — сказали в пресс-центре группировки.

Населенный пункт до сих пор находится близ линии фронта и имеет особое значение для бойцов, освобождавших его.

«С Белогоровки 7-я бригада начала успешное движение на Северск, освободив ряд населённых пунктов, обойдя и блокировав город с севера и северо-запада, что сыграло важную роль в освобождении города», — добавили военные.