Российские военные установили поклонный крест в Белогоровке в ЛНР

«Войсковой священник и военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады “Южной” группировки войск установили поклонный крест на горе в населенном пункте Белогоровка», — сказали в пресс-центре группировки.
Населенный пункт до сих пор находится близ линии фронта и имеет особое значение для бойцов, освобождавших его.
«С Белогоровки 7-я бригада начала успешное движение на Северск, освободив ряд населённых пунктов, обойдя и блокировав город с севера и северо-запада, что сыграло важную роль в освобождении города», — добавили военные.