Сбитый украинский дрон повредил мост на въезде в Крым

По его данным, в районе села Чонгар над акваторией Азовского моря и озера Сиваш бойцы группировки «Днепр» и подразделения «Русский купол» вывели из строя два украинских дрона самолетного типа.
Один из летательных аппаратов упал в море, а второй при падении нанес повреждение автомобильному мосту.
Падение БПЛА и повреждение дорожного полотна не привели к остановке движения на этом участке. Специалисты изучают последствия падения дрона в целях скорейшего устранения повреждений на земле.
