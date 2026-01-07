Ричмонд
Сбитый украинский дрон повредил мост на въезде в Крым

Сбитый с цели украинский БПЛА при падении повредил мост на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: Telegram-канал Владимира Сальдо

По его данным, в районе села Чонгар над акваторией Азовского моря и озера Сиваш бойцы группировки «Днепр» и подразделения «Русский купол» вывели из строя два украинских дрона самолетного типа.

Один из летательных аппаратов упал в море, а второй при падении нанес повреждение автомобильному мосту.

Падение БПЛА и повреждение дорожного полотна не привели к остановке движения на этом участке. Специалисты изучают последствия падения дрона в целях скорейшего устранения повреждений на земле.

