Украина начала принудительную эвакуацию жителей 11 сел Днепропетровской области

Местные власти на Украине часто объявляют об эвакуации, по мере сдвигов линии соприкосновения. Кулеба сказал, что с первого июня 2025 года из прифронтовых районов Украины эвакуировали 150 тыс. человек, из них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей, которым трудно передвигаться самостоятельно.