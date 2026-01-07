Украина начала принудительную эвакуацию жителей 11 сел Днепропетровской области

Власти Синельниковского района на юго-востоке Украины решили принудительно эвакуировать семьи с детьми из одиннадцати населенных пунктов. Об этом сообщила Васильковская поселковая община.
По информации из социальных сетей, эвакуация будет проходить в одиннадцати поселках и деревнях этой общины. Она продлится до пятого февраля.
Вице-премьер Украины Алексей Кулеба также говорил, что власти планируют эвакуировать более трех тысяч детей вместе с родителями из сорока населенных пунктов Днепропетровской области.
Местные власти на Украине часто объявляют об эвакуации, по мере сдвигов линии соприкосновения. Кулеба сказал, что с первого июня 2025 года из прифронтовых районов Украины эвакуировали 150 тыс. человек, из них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей, которым трудно передвигаться самостоятельно.
Ранее KP.RU сообщил, что 4 января Киев принудительно начал вывозить детей из подконтрольной ему части Днепропетровской области.