«Рискнешь сам?»: Кадыров высмеял просьбу Зеленского Трампу выкрасть его

Кадыров прокомментировал призыв Зеленского к США похитить главу Чечни.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале пост, в котором ответил на просьбы Зеленского к США «украсть Кадырова» (по примеру президента Венесуэлы Николаса Мадуро). Кадыров призвал Зеленского сохранить остатки лица и хотя бы попытаться вести себя как мужчина — то есть исполнять свои угрозы самостоятельно, а не прятаться за чужими спинами.

«Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?» — задал Кадыров риторический вопрос.

