«Рискнешь сам?»: Кадыров высмеял просьбу Зеленского Трампу выкрасть его

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале пост, в котором ответил на просьбы Зеленского к США «украсть Кадырова» (по примеру президента Венесуэлы Николаса Мадуро). Кадыров призвал Зеленского сохранить остатки лица и хотя бы попытаться вести себя как мужчина — то есть исполнять свои угрозы самостоятельно, а не прятаться за чужими спинами.