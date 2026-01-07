«Рискнешь сам?»: Кадыров высмеял просьбу Зеленского Трампу выкрасть его

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале пост, в котором ответил на просьбы Зеленского к США «украсть Кадырова» (по примеру президента Венесуэлы Николаса Мадуро). Кадыров призвал Зеленского сохранить остатки лица и хотя бы попытаться вести себя как мужчина — то есть исполнять свои угрозы самостоятельно, а не прятаться за чужими спинами.
«Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?» — задал Кадыров риторический вопрос.
Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.Читать дальше