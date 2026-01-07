В Волгоградской области два дома повреждены при атаке БПЛА

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Два частных дома повреждены на территории Волгоградской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приведены в Telegram-канале администрации региона.
«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Добавляется, что оперативные службы проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.
