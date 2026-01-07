ВСУ расширяют штат штурмовиков: вот что это означает

Украинская армия с начала зимы расширяет штаты штурмовых подразделений. Изменения подразумевают увеличение численности состава. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.
Как стало известно, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» произошло три таких расширения. Кроме того, сообщается о расформировании частей иностранного легиона ВСУ.
«Только в зоне ответственности группировки “Север” известно, как минимум о трех: 78-й отдельный десантно-штурмовой полк (ОДШП) расширен до бригады; 71-я отдельная егерьская бригада (ОЕБР) преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду (ОАЭМБР); 253-й отдельный штурмовой батальон (ОШБ) “Арей” расширен до полка», — уведомили в российских силовых структурах, пояснив, что это может свидетельствовать о желании продолжать конфликт.
Ранее ВС РФ уничтожили четыре расчета БПЛА «Мамкина черешня» ВСУ. Они наносили удары по Белгородской области. Расчеты дронов находились в Харьковской области.