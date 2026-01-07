Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ расширяют штат штурмовиков: вот что это означает

ТАСС: ВСУ расширяют штат штурмовиков, они хотят продолжать конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия с начала зимы расширяет штаты штурмовых подразделений. Изменения подразумевают увеличение численности состава. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.

Как стало известно, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» произошло три таких расширения. Кроме того, сообщается о расформировании частей иностранного легиона ВСУ.

«Только в зоне ответственности группировки “Север” известно, как минимум о трех: 78-й отдельный десантно-штурмовой полк (ОДШП) расширен до бригады; 71-я отдельная егерьская бригада (ОЕБР) преобразована в 71-ю отдельную аэромобильную бригаду (ОАЭМБР); 253-й отдельный штурмовой батальон (ОШБ) “Арей” расширен до полка», — уведомили в российских силовых структурах, пояснив, что это может свидетельствовать о желании продолжать конфликт.

Ранее ВС РФ уничтожили четыре расчета БПЛА «Мамкина черешня» ВСУ. Они наносили удары по Белгородской области. Расчеты дронов находились в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше