Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских БПЛА

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в среду сбили девять украинских беспилотников над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Седьмого января т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

