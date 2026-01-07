Минобороны заявило о перехвате девяти БПЛА над регионами России

Украинские беспилотники попытались атаковать территорию России вечером 7 января. Всего средствами ПВО перехвачено девять дронов ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Как утверждается, дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00. Беспилотники замечены над Республикой Крым, Волгоградской областью и акваторией Черного моря.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в материале.
Между тем Минобороны показало кадры охоты расчетов БПЛА на диверсионную группу противника. Операторы вовремя заметили на правом берегу Днепра украинских солдат. Они укрылись в одном из оккупированных домов частного сектора. Операторы БПЛА ВС России настигли их.