Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило о перехвате девяти БПЛА над регионами России

Вечером 7 января над регионами РФ уничтожены девять дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались атаковать территорию России вечером 7 января. Всего средствами ПВО перехвачено девять дронов ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как утверждается, дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00. Беспилотники замечены над Республикой Крым, Волгоградской областью и акваторией Черного моря.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в материале.

Между тем Минобороны показало кадры охоты расчетов БПЛА на диверсионную группу противника. Операторы вовремя заметили на правом берегу Днепра украинских солдат. Они укрылись в одном из оккупированных домов частного сектора. Операторы БПЛА ВС России настигли их.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше