Александр Большедворский из Байкальска геройски погиб в зоне СВО

Александр родился 7 декабря 1991 года. Получил профессию сварщика и начал свою трудовую деятельность. В 2014 году добровольцем уехал на Донбасс, где подписал контракт с министерством обороны Донецкой народной республики. Служил в батальоне «Спарта» под командованием Арсена Павлова (позывной «Моторола»), Героя ДНР. После окончания контракта вернулся домой, где продолжил свою трудовую деятельность.