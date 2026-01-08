Ричмонд
Александр Большедворский из Байкальска геройски погиб в зоне СВО

Начальник расчета батальона беспилотных систем, младший сержант пал 20 декабря 2025 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 января. Александр Большедворский из Байкальска погиб в зоне проведения СВО. 20 декабря 2025 года начальник расчета батальона беспилотных систем, младший сержант, пал во время боя при освобождении Новоукраинки в Донецкой народной республике. Об этом написал в своем тг-канале (18+) мэр города Василий Темгеневский.

Александр родился 7 декабря 1991 года. Получил профессию сварщика и начал свою трудовую деятельность. В 2014 году добровольцем уехал на Донбасс, где подписал контракт с министерством обороны Донецкой народной республики. Служил в батальоне «Спарта» под командованием Арсена Павлова (позывной «Моторола»), Героя ДНР. После окончания контракта вернулся домой, где продолжил свою трудовую деятельность.

В 2022 году переехал жить в г. Железногорск-Илимский. В июле 2024 года Александр Большедворский решает подписать новый контракт с министерством обороны РФ и уезжает в зону СВО.