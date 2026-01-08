Бойцы Южной группировки уничтожили 4 терминала Starlink и 33 блиндажа ВСУ

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено десять антенн связи, четыре терминала спутниковой связи Starlink, пять робототехнических комплексов и поражено 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сбито шесть беспилотников противника», — отметил он.
Астафьев напомнил, что за прошедшие сутки противник потерял более 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.