Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы Южной группировки уничтожили 4 терминала Starlink и 33 блиндажа ВСУ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили четыре терминала спутниковой связи Starlink, пять робототехнических комплексов и поразили 33 блиндажа и укрытия ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено десять антенн связи, четыре терминала спутниковой связи Starlink, пять робототехнических комплексов и поражено 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сбито шесть беспилотников противника», — отметил он.

Астафьев напомнил, что за прошедшие сутки противник потерял более 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.