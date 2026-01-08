Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ прорваться в Купянск

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. При этом было уничтожено более 10 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск. Уничтожено свыше 10 боевиков», — сказал Бигма.