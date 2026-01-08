Группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ прорваться в Купянск

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток отразили две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. При этом было уничтожено более 10 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.