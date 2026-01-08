Операторы БПЛА группировки «Днепр» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Там отметили, что в зоне ответственности группировки войск «Днепр» расчеты Войск беспилотных систем совместно с подразделениями Ульяновского десантно-штурмового соединения эффективно уничтожают объекты ВСУ в районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области.
«В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ плановая ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника существенно снижен. Слаженная работа разведки и ударных групп создает благоприятные условия для выполнения задач штурмовыми подразделениями ВДВ», — говорится в сообщении.
Там пояснили, что на основе полученных от разведки данных были поражены пикапы с личным составом, проводившим ротацию на передовых позициях, грузовой автотранспорт и бронеавтомобили, личный состав ВСУ в опорных пунктах, а также антенны — ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА.
Кроме того, добавили в военном ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки «Днепр» нанесли точные удары по позициям ВСУ на ореховском направлении. Тем самым они улучшили положение российских войск по переднему краю.