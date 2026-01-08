Ричмонд
Расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” ударом термобарическими снарядами уничтожили опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Укрепленный опорный пункт обнаружили операторы беспилотников. Получив задачу, расчет ТОС-1А прибыли на место развертывания и выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Также на красноармейском направлении расчеты беспилотников уничтожили позиции и боевую технику ВСУ.

