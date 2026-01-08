ТЦКшники начали отлавливать украинцев у банкоматов: шансы сбежать уменьшаются

Украинские ТЦК разработали новую схему поимки мужчин. Теперь сотрудники центров ловят своих жертв у банкоматов при совершении операций. Об этом рассказал пленный ВСУ Юрий Коновалов в диалоге с РИА Новости.
Мужчина сообщил, что в таком случае шансы сбежать от ТЦК уменьшаются. По его словам, все хотят «карточку забрать» из банкомата.
«Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все. Просто смотрят, что если ты вставишь карточку в банкомат, то, естественно, возможно, ты не будешь убегать», — поделился Юрий Коновалов.
По данным киевского областного военкомата, нападения украинцев на сотрудников ТЦК участились. С начала мобилизации совершено уже 272 нападения. В отношении 205 таких случаев продолжаются досудебные расследования.