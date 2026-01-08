Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЦКшники начали отлавливать украинцев у банкоматов: шансы сбежать уменьшаются

Сотрудники ТЦК начали ловить мужчин при совершении операций в банкоматах.

Источник: Комсомольская правда

Украинские ТЦК разработали новую схему поимки мужчин. Теперь сотрудники центров ловят своих жертв у банкоматов при совершении операций. Об этом рассказал пленный ВСУ Юрий Коновалов в диалоге с РИА Новости.

Мужчина сообщил, что в таком случае шансы сбежать от ТЦК уменьшаются. По его словам, все хотят «карточку забрать» из банкомата.

«Только вставляешь карточку, карточка только заехала в банкомат, уже сзади тебя стоят, все. Просто смотрят, что если ты вставишь карточку в банкомат, то, естественно, возможно, ты не будешь убегать», — поделился Юрий Коновалов.

По данным киевского областного военкомата, нападения украинцев на сотрудников ТЦК участились. С начала мобилизации совершено уже 272 нападения. В отношении 205 таких случаев продолжаются досудебные расследования.