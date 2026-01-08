Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями. Всего над регионами России за ночь ликвидировали 66 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

14 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два вражеских дрона — над Курской и Волгоградской областями, один — над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.

В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше