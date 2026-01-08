39 беспилотников ликвидировали над Крымом и Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
14 беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два вражеских дрона — над Курской и Волгоградской областями, один — над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России ликвидировали девять вражеских дронов. Утром в среду украинские беспилотники сбили над Крымом и Чечней, а вечером с 20 до 23 часов над Крымом и Черным морем были нейтрализованы восемь вражеских БПЛА.