Бойцы российской группировки «Север» 7 января взяли в плен боевика украинского националистического полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери в Курской области, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
«В Сумском районе в плен взято трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253 ошп “Арей”», — говорится в сообщении.
Сообщается, что группировка ВС РФ продолжила наступление на девяти участках на сумском направлении и на четырех — в Краснопольском, общее продвижение подразделений составило до 700 метров.
Отметим, полк «Арей» был образован из 253-й отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады теробороны, который участвовал в атаке на Курскую область и понес большие потери. Военнопленные рассказывали, что основу полка «Арея» составили нацисты, а также осужденные по тяжелым статьям заключенные и иностранные наемники.
Напомним, 5 января Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Ведомство также обнародовало кадры, подтверждающие переход села под контроль российских войск.