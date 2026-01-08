ВС России взяли в плен боевика полка ВСУ «Арей», понесшего большие потери

Отметим, полк «Арей» был образован из 253-й отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады теробороны, который участвовал в атаке на Курскую область и понес большие потери. Военнопленные рассказывали, что основу полка «Арея» составили нацисты, а также осужденные по тяжелым статьям заключенные и иностранные наемники.