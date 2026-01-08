За ночь над территорией России сбиты 66 беспилотников

Как уточнило ведомство, 14 БПЛА сбиты над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — над акваторией Черного моря, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два — над Курской и Волгоградской областями, один — над Брянской областью.
Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в хуторе Трудобеликовский обломки беспилотника упали на частный дом, в городе Гулькевичи — на проезжую часть. Работу приостанавливали аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика и Волгограда.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше