За ночь над территорией России сбиты 66 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск 8 января силы ПВО уничтожили 66 беспилотников над семью регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 14 БПЛА сбиты над Крымом, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — над акваторией Черного моря, 11 — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два — над Курской и Волгоградской областями, один — над Брянской областью.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что в хуторе Трудобеликовский обломки беспилотника упали на частный дом, в городе Гулькевичи — на проезжую часть. Работу приостанавливали аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика и Волгограда.

