РИАН: Командование ВСУ пополнило батальоны штурмовиков бывшими заключенными

Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составили более полумиллиона человек. Наиболее значительные потери украинская армия понесла в январе, марте и октябре минувшего года. За эти месяцы невосполнимая убыль личного состава ВСУ составила 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно.