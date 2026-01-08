Украинское военное командование пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» очередной партией бывших заключенных. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
Речь идет о батальонах ВСУ «Шквал» 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Ожидается, что бывших сидельцев задействуют в попытках отбить утраченные позиции у села Старица Харьковской области.
Ранее сообщалось, что потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составили более полумиллиона человек. Наиболее значительные потери украинская армия понесла в январе, марте и октябре минувшего года. За эти месяцы невосполнимая убыль личного состава ВСУ составила 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно.
Также сообщалось, что на передовой в зоне СВО наемники ВСУ из Колумбии гибнут ротами, украинцы — тысячами.