В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили дом и упали на дорогу

Фрагменты беспилотников упали в двух населенных пунктах Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частное домовладение и проезжую часть. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По официальной информации, в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района фрагменты БПЛА повредили частный дом. Уточняется, что в результате инцидента пострадали кровля здания и навес.

Еще один случай зафиксирован в городе Гулькевичи, где обломки беспилотника упали на проезжую часть дороги. Повреждений инфраструктуры и транспорта также нет.

В оперштабе отметили, что в обоих случаях обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают экстренные и специальные службы.

Кроме того, в ночь на 8 января силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над различными регионами страны. Из них 11 были сбиты над территорией Краснодарского края, 13 — над акваторией Азовского моря и 12 — над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Кубани остаются без света около 90 домов.

