«Они кричали “Помогите”»: ВСУ заварили люки своим танкистам

Ранее российский разведчик сообщил, что украинские танкисты нашли выход противостоять тому, что из них насильно делают смертников. Они отворачивают башни танков назад и движутся к российским позициям, после чего останавливают военные машины и выстукивают по корпусам сигналы SOS.