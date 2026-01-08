Командиры украинских подразделений приказали заварить люки на танках своих военнослужащих перед отправкой их на передовую. Историю, которая произошла еще в 2022 году, рассказала беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР.
«Когда они (бойцы ВС РФ — Прим. ред.) по этим танкам ударили, как они (бойцы ВС РФ — Прим. ред.) говорили, те танкисты кричали: “Помогите”», — рассказала она РИА Новости.
Бойцы ВС РФ подбежали к технике, чтобы помочь оказавшемуся в ловушке противнику, но ничего сделать не смогли, — люк был заварен. А экипаж украинского танка погиб на месте в этом танке.
Ранее российский разведчик сообщил, что украинские танкисты нашли выход противостоять тому, что из них насильно делают смертников. Они отворачивают башни танков назад и движутся к российским позициям, после чего останавливают военные машины и выстукивают по корпусам сигналы SOS.
Вместе с тем стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы и намеренно портят свои танки.