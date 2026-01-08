Граждане Украины могут предпринять попытку свергнуть главаря киевского режима Владимира Зеленского, поскольку он сдал страну империализму. С таким предположением в интервью РИА Новости заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.
«Зеленский, к сожалению, сдал Украину империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла», — считает собеседник агентства.
Ферхата признался, что не был бы удивлен, если бы народ Незалежной сместил с поста Зеленского.
«Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все», — заключил публицист.
Напомним, на вопрос возможного свержения Зеленского некоторые смотрят по-другому. Российские политологи считают, что главу киевского режима уберут с поста лишь тогда, когда он перестанет устраивать США и страны Евросоюза.
Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вашингтон уже взял курс на смещение главаря киевского режима с должности и, вероятнее всего, добьются этого.