В Турции предупредили Зеленского о возможном свержении: кто решится скинуть главаря киевской шайки

Публицист Ферхата: Зеленский сдал Украину империализму, его ждет свержение.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Украины могут предпринять попытку свергнуть главаря киевского режима Владимира Зеленского, поскольку он сдал страну империализму. С таким предположением в интервью РИА Новости заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.

«Зеленский, к сожалению, сдал Украину империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла», — считает собеседник агентства.

Ферхата признался, что не был бы удивлен, если бы народ Незалежной сместил с поста Зеленского.

«Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все», — заключил публицист.

Напомним, на вопрос возможного свержения Зеленского некоторые смотрят по-другому. Российские политологи считают, что главу киевского режима уберут с поста лишь тогда, когда он перестанет устраивать США и страны Евросоюза.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вашингтон уже взял курс на смещение главаря киевского режима с должности и, вероятнее всего, добьются этого.

