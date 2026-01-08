Ричмонд
Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью

В течение прошедшей ночи над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Атаку БПЛА отразили над Ростовской областью с 23:00 7 января до 7:00 8 января. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за этот период по стране было сбито 66 украинских дронов самолетного типа. 14 из них сбили над Республикой Крым, 13 — над акваторией Азовского моря, 12 — над Черным морем, 11 — над Краснодарским краем, пять БПЛА сбили над Орловской областью, по два дрона уничтожили над Курской и Волгоградской областями, один беспилотник сбили над Брянской областью.

