Старший снайпер из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 8 января. При выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО погиб Борис Михайлов из Эхирит-Булагатского района. В августе 2021 года мужчина подписал контракт с министерством обороны в Республике Бурятия и в составе знаменитой 11-й бригады ОДШБР в должности снайпера с первых дней принимал участие в боевых действиях.



Борис родился 23 декабря 2002 года в деревне Кукунут Эхирит-Булагатского района. После окончания школы поступил в Аграрный техникум. С самого детства увлекался спортом, в школе и техникуме участвовал в спортивных соревнованиях по волейболу. Всегда проявлял себя как настоящий мужчина, отличался силой духа и верностью.