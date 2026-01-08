В поселке на севере Омской области простились с участником СВО

Сегодня, 8 января, жители поселка Скородум Усть-Ишимского района простились со своим земляком, участником СВО Владимиром Антуфьевым.
Скорбную новость сообщила администрация Усть-Ишимского района на своей странице «Вконтакте». 40-летний Владимир Антуфьев родился в селе Скородум, здесь же окончил среднюю школу и прожил большую часть жизни. До того как отправиться на СВО, работал в поселке разнорабочим.
Контракт с минобороны Владимир Антуфьев подписал 18 сентября 2024 года. Службу проходил в звании рядового. Погиб 1 ноября 2024 года.
Похоронили героя в родном селе.