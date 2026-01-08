В поселке на севере Омской области простились с участником СВО

Скорбную новость сообщила администрация Усть-Ишимского района на своей странице «Вконтакте». 40-летний Владимир Антуфьев родился в селе Скородум, здесь же окончил среднюю школу и прожил большую часть жизни. До того как отправиться на СВО, работал в поселке разнорабочим.