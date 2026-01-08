«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Братское “, — говорится в сводке.
Бойцы также нанесли удары по подразделениям противника в районе Верхней Терсы, Цветкового, Прилуков и Воздвижевки в Запорожской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 220 военных, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.
В конце декабря президент Владимир Путин отметил высокие темпы продвижения бойцов «Востока» в Запорожской и Днепропетровской областях.