Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские военные взяли село Братское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенный пункт Братское “, — говорится в сводке.

Бойцы также нанесли удары по подразделениям противника в районе Верхней Терсы, Цветкового, Прилуков и Воздвижевки в Запорожской области.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 220 военных, три боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия и семь автомобилей.

В конце декабря президент Владимир Путин отметил высокие темпы продвижения бойцов «Востока» в Запорожской и Днепропетровской областях.