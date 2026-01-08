Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 410 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике семи бригад и двух полков ВСУ, противник потерял более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Как уточняет МО РФ, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое в Донецкой Народной Республике и Новоподгородное в Днепропетровской области.

«Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и семь пикапов», — добавили в МО РФ.