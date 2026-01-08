Ричмонд
ВСУ потеряли более 200 военных в зоне работы группировки «Южная»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадытеробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Степановка, Миньковка, Закотное, Константиновка и Берестое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, шесть складов боеприпасов и материальных средств.