Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС публикует кадры из Братского в Днепропетровской области

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кадры из освобожденного Братского в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

На видеокадрах — объективный контроль поражения техники ВСУ, опорных пунктов и пунктов управления БПЛА в Братском при помощи FPV-дронов и артиллерии. Кроме того, на них бойцы штурмовых подразделений 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» разворачивают в населенном пункте флаг России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше