ТАСС публикует кадры из Братского в Днепропетровской области

На видеокадрах — объективный контроль поражения техники ВСУ, опорных пунктов и пунктов управления БПЛА в Братском при помощи FPV-дронов и артиллерии. Кроме того, на них бойцы штурмовых подразделений 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» разворачивают в населенном пункте флаг России.
